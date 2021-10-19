خلاف على مباراة كرة قدم يتسبب في نزاع مسلح ومقتل وإصابة 9 بالعراق (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
كشف مصدر أمني عراقي عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح في نزاع عشائري بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، إثر خلاف اندلع بعد مباراة لكرة القدم.
وأفاد المصدر، بأن خلافا اندلع بين شباب خلال المشاركة في مباراة محلية لكرة القدم بمنطقة الكعيكة في مدينة الناصرية، تطور لاحقا إلى نزاع مسلح.
وأشار إلى أن النزاع المسلح اندلع بين عشيرة آل شدود وعشيرة آل زبيد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة، وشارك فيه مئات المسلحين، مما تسبب في مقتل 4 من الطرفين وإصابة آخرين بجروح.
ووصلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في مسعى لاحتواء الموقف واستعادة الأمن، بعد أن فشلت الوساطات في إنهاء القتال بين مسلحي العشيرتين.
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