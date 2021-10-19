محمد بن مسعود - الدمام - قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية. وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء. 19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 11:43 AM قال: تسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء “توكلنا”: بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين “توكلنا”: بطاقة التبرع بالأعضاء لا تعد وثيقة إلزامية للمتبرعين أكّد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيراً فقط عن رغبة الشخص في التبرع بأعضائه وليست إلزامية. وأضاف التطبيق، عبر حسابه في تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعد وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهّل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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