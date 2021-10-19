جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين.. والحجز عبر تطبيق «أناة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق (أناة).

وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، د.محمد فلمبان –عبر تويتر- : «لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حاليًا حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعززة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة».

يُذكر أن تطبيق (أناة) يعتبر منصة للممارسين الصحيين في المملكة، ويوفر قنوات اتصال بين الممارسين الصحيين في تخصصاتهم المختلفة وتقديم خدمات تسهل عملهم وتقديم خدمات للمرضى.

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