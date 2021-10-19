المرور السعودي: 4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور نحو 4 خطوات للاستعلام عن المركبات المحجوزة، مشيرا إلى طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات.

وأوضح المرور السعودي عبر موقع «أبشر» أن خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة تمَكن للمواطن والمقيم من الاستعلام عن المركبات المحجوزة في أكثر من 340 موقع حجز والتي توضح نوع المركبة ومكان وتاريخ الحجز.

وأكد المرور السعودي أن خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة في جميع أنحاء المملكة تتمثلي فيما يلي:

1-الدخول إلى منصة أبشر.

2- الصغط على «خدمات المركبات».

3-اختيار «استعلامات».

4- الضغط على «الاستعلام عن المركبات المحجوزة».

الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات

في السياق ذاته، أوضح المرور السعودي ألية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، مشيرا إلى ضرورة توفر رقم الهوية الوطنية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي.

وأكد المرور السعودي أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول في حسابك على أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات» واختيار «الاستعلامات».

3- اختيار«صلاحية التأمين على المركبات».

4- ثم تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

تفويض المركبات

وكان المرور السعودي أعلن على حسابه الرسمي على «تويتر» طريقة تفويض المركبات، التسجيل في حساب أبشر من خلال الدخول على حساب أبشر ثم الذهاب إلى: التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

بعد ذلك يتم اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوَّض له، فيما تمثّلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوَّض له للموافقة، وفقًا لمنصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

فيما أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إتمام خدمة مبايعة المركبات تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول على منصة أبشر.

2-اختر خدمة المركبات.

3-اختر خيار مبايعة المركبات.

4-اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

اقرأ أيضًا:

«المرور» يحدِّد حالة لا تتطلب الفحص الفني الدوري للسيارة المباعة

هل يمكن شراء سيارة مع وجود مخالفات على المشتري؟.. المرور يوضح