تعرف على طقس الخليج اليوم.. صحو في الإمارات وحار في الكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل » طقس الخليج اليوم الثلاثاء، حيث يكون الطقس في الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة بالسعودية، بينما يميل الطقس في الكويت إلى أن يكون حاراُ.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تقريره عن طقس السعودية اليوم انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد الى منطقة حائل، وتعرض 5 مناطق إلى أتربة مثارة ورياح نشطة، وهم الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنور، وحائل، والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن طقس السعودية، تكوَن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

طقس الإمارات

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة.

ويصبح طقس الإمارات رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

كما تنشط الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

طقس الكويت

فيما أوضحت إدارة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني أن طقس الكويت سيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

ومن المتوقع أن يكون طقس الكويت معتدل ليلًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

طقس البحرين

ومن المرجح أن يكون طقس البحرين نشط الرياح نهاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي مشابهة ليوم أمس، وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس، وفقا لموقع «طقس العرب».

طقس قطر

بينما توقعت الأرصاد الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن يكون طقس قطر حار نهاراً مع غبار مثار أحياناً ويستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية من نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل ٣٠ عقدة على بعض المناطق.

طقس سلطنة عمان

إلى ذلك، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أن يكون الطقس اليوم صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات الشمال وجنوب الشرقية، والوسطى وظفار.

كما تهب الرياح على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهارتتحول إلى متغيرة ليلا، فيما تهب على محافظة الظاهرة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

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