طفلة عمرها 11 عامًا.. هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني» يتصدر «تويتر» ومناشدات بالبحث عنها

الرياض - محمد عبدالله - تصدر هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني»، قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات من اختفاء طفلة تدعى نوف القحطاني، في ظروف غامضة بالرياض، منذ 24 ساعة.

وانهالت دعوات المغردين، برد الطفلة إلى أهلها سالمة، وسط مناشدات عديدة من عائلتها للبحث عنها والمشاركة في نشر مواصفاتها لسهولة التعرف عليها.

وتداول المغردون، صورة الطفلة نوف وعمرها 11 عامًا، مشيرين إلى أنها فقدت قبل 24 ساعة في حي الموسى بالرياض، عندما خرجت للتخلص من القمامة، بحسب رواية والدتها.

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