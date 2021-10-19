فريق سواعد المدينة التطوعي ينفذ فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لغسيل اليدين

الرياض - محمد عبدالله - نفذ فريق سواعد المدينة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع صحة المدينة المنورة فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لغسيل اليدين الذي يرجع تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008م أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه المنعقد في ستوكهولم وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين.

وتضمنت الفعالية التي نفذت بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة مصلح الصبحي، برنامجا تدريبيا على كيفية غسل اليدين بالطريقة السليمة والحث بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره عاملًا أساسيًا في الوقاية من كثير من الأمراض.

كما تم تسليط الضوء على أهمية نظافة اليدين للممارسين الصحيين للوقاية من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها باعتبارهما السبب الرئيس لانتقال الميكروبات إلى الشخص وإصابته بالعدوى.

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