بالفيديو.. «هيئة النقل»: أكثر من 300 مليون رحلة تمت في تطبيقات نقل الركاب منذ انطلاقها بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن صالح الزويد، متحدث الهيئة العامة للنقل، أن أكثر من 300 مليون رحلة تمّت في تطبيقات نقل الركاب في المملكة منذ انطلاقها في عام 2017، مشيرًا إلى أن آلاف السعوديين يعملون في تلك التطبيقات ويعتبروها دخلًا أساسيًا.

وقال الزويد في تصريحات للإخبارية: «نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية من الأهم الأنشطة الحيوية، ولها بُعد استراتيجي واقتصادي، وتلبّي احتياجات كثير من فئات المجتمع».

وأضاف: «الآلاف من السعوديين والسعوديات يعملون في تلك التطبيقات الإلكترونية؛ حيث أثبتوا كفاءتهم وحرفيتهم وقدرتهم على التعامل معها، ويعتبرونها دخلًا أساسيًا لهم».

وواصل: «أكثر من 300 مليون رحلة تمت في تطبيقات نقل الركاب بالمملكة منذ انطلاق تلك الأنشطة في عام 2017».

وكانت الهيئة العامة للنقل، قد دعت الباحثين عن عمل والعاطلين والراغبين في زيادة دخلهم الشهري للانضمام للعمل الحر في النقل المُوجّه من خلال تطبيقات تقل الركاب.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، بيّنت من خلالها آلية الاستفادة من برنامج الدعم الشهري والذي يصل إلى 2400 ريال، عند إكمال 42 رحلة شهريًا.

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