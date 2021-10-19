طقس السعودية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأتربة مثارة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى منطقة حائل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية أن الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع مركز الأرصاد، تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

طقس الشرقية

وحذرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من الرياح النشطة يصاحبها ارتفاع في الأمواج على المنطقة الشرقية «الجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس التنورة.

ويبدأ الإنذار من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وينتهي في السادسة من مساء اليوم ، وفقا للمركز الوطني للأرصاد.

طقس حائل

ونبَه مركز الأرصاد إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل «الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، والكهفة، والمستجدة، والبقعاء، وحائل وسميراء».

وأوضح مركز الأرصاد أن الإنذار على منطقة حائل يبدأ من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وينتهي في السادسة من مساء اليوم.

طقس القصيم

وكذلك حذر مركز الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، وعيون الجواء»

ويبدأ الإنذار على منطقة القصيم من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

طقس الرياض والمدينة ومكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تعرض مناطق الرياض «البجادية، والدوادمي، وعفيف»، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، بداية من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

طقس جازان

بينما أكدت الأرصاد أن منطقة جازان «الحرث والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب» تتعرض إلى سحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بداية من الثانية عشر صباحا وحتى السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

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