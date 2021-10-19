«الحيزان» يتوقَّع بداية انخفاض ملموس في درجات الحرارة ويحدِّد المنطقة الأكثر تأثرًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، بداية انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى والكبرى بشكل عام، وطقس مستقر بتأثير مرتفع جوي يُسيطر على أجواء شبه الجزيرة العربية.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة شمالًا عند الفجر بدرجات متفاوتة، أقلها في علقان بمنطقة تبوك وتسجل 10 درجات مئوية ودون الـ۲۰ مئوية في بقية مدن ومحافظات الشمال.

وأضاف أن بقية قطاعات المملكة تسجل انخفاضًا محسوسًا في درجات الحرارة فجر الثلاثا،ء بينما يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا ومعتدلًا مع ميل للحرارة في بقية القطاعات.

وأوضح أن الرياح ستكون بين هادئة إلى معتدلة بالشمال، ومتوسطة بالأغلب ونشطة على شرق المملكة والوسط والغربية وشرق وغرب المرتفعات.

وأشار الحيزان إلى أن السماء ستكون خالية من السحب، ولا توقعات بهطول الأمطار.

اقرأ أيضًا:

خبير أرصاد يتوقع المناطق المتأثرة بالأمطار خلال نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر