أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين.. ما هي؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في البحرين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، بالتزامن مع زيادة أسعار المعدن النفيس عالمياً.



ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المبكرة بالبحرين اليوم الثلاثاء، إلى 21.53 دينار (57.10 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) بتعاملات اليوم في البحرين، 18.84 دينار (49.97 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم بالبحرين، إلى 16.14 دينار (42.83 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في البحرين، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 12.56 دينار (33.31 دولار).

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب خلال تعاملات اليوم في البحرين، نحو 669.46 دينار (1776 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم بالبحرين، نحو 150.69 دينار (399.73 دولار).

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، فى ظل ضعف الدولار وتقديم عوائد السندات الأمريكية بعض الدعم للمعادن النفيسة، حتى مع تحرك البنوك المركزية نحو تخفيف سياسة التحفيز الاقتصادي.

وارتفعت التسليمات الفورية للذهب 0.5% إلى 1773.77 دولار للأوقية بحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة للذهب 0.5٪ لتصل إلى 1774.40 دولار.

قال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي لدى شركة "إيه بى سى بليون" إن المستثمرين غير مقتنعين بما يكفي للمضي طويلاً في الذهب، ولا يبدو أنهم مقتنعين أيضاً بشراء المزيد من المعدن الأصفر للتحوط من التضخم.