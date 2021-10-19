محمد بن مسعود - الدمام - فلمبان: بالإمكان حالياً حجز موعد واختيار المراكز والمواعيد المتاحة أعلنت وزارة الصحة، إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين. وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان؛ عبر حسابه في تويتر: لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حالياً حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعزّزة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة. إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-19 أعلنت وزارة الصحة، إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين. وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان؛ عبر حسابه في تويتر: لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حالياً حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعزّزة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة. 19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 09:52 AM فلمبان: بالإمكان حالياً حجز موعد واختيار المراكز والمواعيد المتاحة فلمبان: بالإمكان حالياً حجز موعد واختيار المراكز والمواعيد المتاحة أعلنت وزارة الصحة، إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين. وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان؛ عبر حسابه في تويتر: لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حالياً حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعزّزة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة.

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