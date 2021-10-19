اخبار الخليج – بعد الأفنيوز والسيتي سنتر.. «دانيال كلاين» تفتتح فرعها الثالث في مجمع بوابة دلمون

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ماركة «دانيال كلاين» الغنية عن التعريف في مجال الساعات أنها في أفتتحت اليوم (الأحد) فرعها الثالث في البحرين بمجمع بوابة دلمون.

وقال الوكيل الحصري للماركة العالمية إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه فرعي مجمعي الافنيوز والسيتي سنتر، افتتح اليوم الفرع الثالث بمجمع بوابة دلمون لتكون قريبة جداً من أهالي شارع البديع المناطق المحيطة به، ولتحقق سياسة التوسع والانتشار المعتمدة من قبل ضمن استراتيجيتها في البحرين.

وتنتشر ساعات دانيال كلاين العلامة التجارية العالمية المنتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم ومنذ عام 1973.

وتقدم مجموعة جديدة مفهوم جديد نظرة مفصلة للساعات من دانيال كلاين بين ايديكم في البحرين.

@danielklein.bh

@danielklein.bh