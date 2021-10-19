تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

سجلت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، تراجعاً طفيفًا، وسط انخفاض أسعار "الثمين" في الأسواق العالمية.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 212.94 ريال (56.77 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بالتعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء في السعودية، انخفاضاً إلى مستوى 186.33 ريال (49.68 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية صباح الثلاثاء، إلى نحو 159.71 ريال (42.58 دولار).

أما على صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي صباح اليوم الثلاثاء في السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، انخفاضاً إلى مستوى 124.21 ريال (33.12 دولار).

انخفض سعر أوقية "أونصة" الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6622 ريال (1766 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 1491 ريال (397.41 دولار).

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب قليلا فى ختام تعاملات الإثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذباً بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2% أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.