شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع .. اعتماد المشاركين في جائزة الحوار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم المرشحين من الإدارة، لجائزة الحوار الوطني في دورتها الأولى للعام الدراسي 1443هـ، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني . حيث ترشح للمشاركة من تعليم ينبع في فرع المؤسسات الحكومية، من مدارس البنين متوسطة ابن البيطار، ابتدائية البيروني، متوسطة ابن الخطيب، ثانوية ابن حزم، ومن مدارس البنات المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الثانية والثالثة بينبع الصناعية، والمدارس الثانوية الرابعة والثامنة بينبع البحر، فيما تشارك المشرفة التربوية ليلى الظاهر والمعلمة تغريد باجنيد في فرع المسابقة للأفراد . وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية المتمثلة في التلاحم الوطني والتعايش والتسامح التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع . يذكر أن المركز قد أقر إطلاق جائزة الحوار الوطني، ضمن مبادراته الإستراتيجية وخصص عدداً من الجوائز المالية والعينية للفائزين.