ارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 6.45 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

ارتفعت صادرات النفط الخام في المملكة خلال أغسطس الماضي، لرابع شهر على التوالي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2021، وفق ما أظهرت بيانات رسمية من مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

حيث ارتفعت صادرات المملكة من الخام بمقدار 0.123 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس من 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو.

وقالت العربية، إن الصادرات الإجمالية التي تشمل المنتجات النفطية بلغت 7.90 مليون برميل يوميا، كما انخفضت مخزونات الخام السعودية 1.941 مليون برميل إلى 133.164 مليون برميل في أغسطس.

وزاد استهلاك المصافي السعودية محليا من الخام 0.064 مليون برميل يوميا إلى 2.521 مليون برميل يوميا في ذات الشهر. وعلق الدكتور فيصل الفايق، المستشار في شؤون الطاقة ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، قائلا: إن “مستويات 86 دولارا لخام برنت هي أسعار لم نشهدها، في خضم تداعيات الجائحة، وتجاهلت الأسعار تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي استخدمت تقديرات تعود لذروة الجائحة”.

وأضاف أن التقديرات المنخفضة لأسعار النفط، تضر بسياسات استثمارات المنبع النفطي ليظهر لنا الضرر الكبير في أوروبا جراء تخبط سياسات الطاقة، موضحًا أن 80% من مزيج الطاقة الآن من النفط والفحم، وبالتالي علينا عدم المبالغة في قدرات التحول للطاقة المتجددة دون النظر لأوضاع السوق والاقتصاد العالمي. كما كشفت بيانات “جودي”، عن ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.104 مليون برميل إلى 2.467 مليون برميل في أغسطس، وارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.124 مليون برميل إلى 1.447 مليون برميل في أغسطس. وتراجع حرق الخام المباشر بالسعودية 37 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 654 ألف برميل يوميا بنفس الشهر.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة “جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.