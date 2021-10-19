أطعمة ومشروبات تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات:

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، ويلعب نظامنا الغذائي دوراً كبيراً في تخفيف أعراض الأمراض والشفاء منها بسرعة.

ونشر موقع “فيتال” الألماني، عدة أطعمة ومشروبات يجب عليك تجنب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

-الوجبات السريعة

ينصح بالامتناع عن تناول الوجبات السريعة، لأنها في الغالب غير صحية وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، ما يجعل الجسم يستغرق وقتاً أطول في هضمها. وقد تؤدي الوجبات السريعة إلى تفاقم بعض الأعراض مثل الإسهال أو الغثيان

-الحلويات

يعود ذلك إلى أن السكر يسهل إصابة الجسم بالتهابات ويضعف جهاز المناعة الذي يكون مضطرباً بالفعل عند المرض

-منتجات الألبان

إذا كانت نزلة البرد مترافقة مع اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، ينصح وقتها بالاستغناء عن منتجات الألبان، خصوصاً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

-القهوة

المصابون بنزلات البرد ينبغي عليهم الامتناع عن تناول القهوة، خصوصاً إذا كانوا يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، فالكافيين الموجود في القهوة له تأثير منشط على الأمعاء وقد يؤدي إلى تهيج الأمعاء، خاصة عند الإصابة بالإسهال