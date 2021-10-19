رئيس الوزراء يوجه بسرعة البدء في تنفيذ عدد من [مشاريع الطرق الحيوية في تعز] لتخفيف معاناة المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الاشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بسرعة البدء في تنفيذ مشروع صيانة طريق التربة – تعز، إضافة الى استكمال إعادة تاهيل طريق هيجة العبد الاستراتيجي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن وطريق الصحى كربه.

كما وجه رئيس الوزراء خلال لقائه يوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الاشغال العامة والطرق مانع بن يمين ومحافظ تعز نبيل شمسان، بالتسريع بتنفيذ صيانة وإصلاح الطرق الداخلية في مركز محافظة تعز ومركز مدينة التربة عبر صندوق صيانة الطرق، واعداد الدراسات واقتراح التدخلات لإنجاز مشاريع الطرق الاستراتيجية الحيوية الأخرى ومنها شق وسفلتة طريق الاقروض، بما يساعد على تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع والمشتقات النفطية، وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن للمساهمة في انجاز مشاريع طرق حيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.. مشيرا الى حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الهادفة الى تخفيف معاناة المواطنين في التنقل جراء القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي وخاصة حصارها المستمر لمدينة تعز منذ ست سنوات.

وناقش رئيس الوزراء مع محافظ تعز، تخصيصات واوجه صرف المبلغ الذي وجه به فخامة رئيس الجمهورية بأكثر من ملياري ريال لتطبيع الأوضاع في محافظة تعز، والاولويات التي يتم التركيز عليها، إضافة الى التوجيه بتوفير المعدات والاليات الخاصة بصندوق النظافة وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الجانب.

(سبأ)