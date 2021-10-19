الولايات المتحدة تعلن [استقالة] المبعوث الأميركي إلى أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - زلماي خليل زاد والملا عبد الغني برادر يتصافحان بعد توقيع اتفاق بالدوحة (أرشيفية – رويترز)

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، استقال من منصبه، يوم الاثنين، في خطوة تأتي بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع حركة «طالبان» من الاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بلينكن إن نائب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست، سيخلف زلماي خليل زاد في منصبه.

وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لوكالة «رويترز» للأنباء، في وقت سابق، إنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها خليل زاد في هذا المنصب، أصبح وجهاً لواحد من أكبر الإخفاقات الدبلوماسية الأميركية في الذاكرة الحديثة.