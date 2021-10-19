نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 08:48 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.