محمد بن مسعود - الدمام - قائد عسكري يكشف نتائج هجمات الحوثيين خلال اليومين الماضيين في المنطقة العسكرية السادسة

أكد أركان المنطقة العسكرية السادسة، العميد محمد بن راسيه عجز مليشيا الحوثي الإيرانية، عن إحراز أي تقدم في مختلف جبهات القتال بمسرح عمليات المنطقة.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن بن راسية قوله؛ “قوات الجيش مستمرة في التصدي لكل محاولات مليشيا الحوثي”،

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لافتا إلى أن قوات الجيش، أحبطت خلال اليومين الماضيين هجمات لمليشيا الحوثي، في جبهتي “بليق”، و”قناو”.

وأوضح أن قوات الجيش كبّدت المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

وكانت قوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة، نفذت خلال الأيام الماضية عمليات هجومية، استهدفت بها مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم، أسفرت عن تكبيد المليشيا قتلى وجرحى، على تدمير آلياتها القتالية.