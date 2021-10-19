محمد بن مسعود - الدمام - فنانة شهيرة تعترف بكل جرأة وبدون خجل أنحرمت من الأب والأخ وكنت بقضي فترة العدة بالعافية وأتزوج في نفس يوم انتهاءها.. لن تصدق من تكون

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة سهير رمزي ، سر تعدد زيجاتها من عدة جنسيات عربية ، عبر إحدى مقابلاتها التلفزيونية الجريئة .

وقالت الفنانة سهير رمزي . بحسب تقارير صحفية ، ان سبب إقدامها على الزواج عدة مرات ” كنت بقضي فترة العدة بالعافية ، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها ، أنا اتحرمت من الأب والأخ والابن بحس الرجل مهم في حياتي وسند ”

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وتزوجت الفنانة الجميلة لأول مرة من الفنان السوداني إبراهيم خان ، الذي عرفه الجمهور بأدواره الهامة في فيلمي : ” غروب وشروق ، ودائرة الانتقام ” .

وبعد عام على زواجها من إبراهيم خان وقع طلاقها ، فتزوجت بعده الأمير السعودي خالد آل سعود ، إلا أنها لم تستمر هذه الزيجة أيضا سوى عام واحد وحصلت على الطلاق .

أما المرة الثالثة فتزوجت نجمة السينما المصرية ، من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا ، بعد أشهر قليلة من طلاقها من زوجها الثاني ، وبعدها احتفلت بالزواج مرة اخرى من رجل الأعمال السوري زكريا بكار ، ولم يستمر زواجهما طويلا .

وتزوجت للمرة الخامسة من رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي ، وبالنسبة لازواجها من مواطنيها ، فقد تزوجت سهیر رمزي ، من المحلن المصري حلمي بكر ، والفنان الكبير فاروق الفيشاوي ، والنجم الكبير محمود قابيل ، ورجل الأعمال سيد متولي ورجل الأعمال علاء الشربيني .

ورغم هذا العدد من الزيجات إلا أن فنانة الإغراء اعترفت بأن هناك فنانا ظهرت معه في مشاهد جريئة على السرير ، كانت تتمنى الزواج منه ، وقالت : ” كمال الشناوي هو اللي ( فلت . مني ، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي ” .

مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال معه .

وسهير رمزي هي ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة درية أحمد ، وقد ولدت في 3 مارس عام 1946 م بمدينة بورسعيد ، وفي بداية مشوارها عملت ” سهير ” كمضيفة طيران ، ثم غيرت وجهتها إلى عالم الفن ، وغرفت في الوسط الفني خلال السبعينات والثمانينات تحديدا على أنها من أهم نجمات الإغراء .

وقد كشف الفنان الكبير رشدي أباظة ، قبل رحيله عن القبلات في حياته عبر حوار لمجلة الشبكة ، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام .

وقال متحدثا عن قبلاته للفنانة الجميلة سهير رمزي : ” فنانة كان بيني وبينها بداية تفاهم ، أو تستطيع قول إنها رائحة حب ، أو شروع فيه ، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف ، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها ” .

وروی ?واليس تصوير ذلك المشهد قائلاً : ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد ، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها ، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات ” .

وأضاف متحدثا عن مشهد قبلته للفنانة سهير رمزي : ” ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب ، واقتربت أكثر ، ثم ألقت بنفسها في أحضاني ، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج ، وكخيال المؤلف ، وكحتمية المشهد ، ورحت معها في قبلة عنيفة ، وصاح المخرج ” ستوب ” ، فتركتها ، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيا عليها ” .

في تفاصيل جديدة ذكرت الفنانة سهير رمزي في لقاء تلفزيوني سابق لها ، أنها عندما صورت فيلم ” لم تشرق الشمس ” الذي عرض عام 1971 كان لها مشهد ساخن مع الفنان رشدي أباظة فلاقت منه إهتماماً كبيراً قبل المشهد لأن وقتها كانت تشعر بالخجل .

وأوضحت رمزي بأنها عندما قدمت هذا الفيلم كانت في بداية مشوارها الفني وأتى رشدي أباظة وقدم لها شيكولاتة وعصائر وعندما لاقت منه إهتماماً كبيراً شعرت به كأخ يهتم بها أو أب يخاف عليها ويريدها أن تقدم أداء مميز وتقوم بأفضل ما لديها .

واشارت سهير ، إلى ان علاقتها توطدت مع أباظة بعد ذلك الفيلم ، وفي إحدى الأيام طلب من والدتها أن يقضي سهرة في منزلهم فوافقت ، وقالت له أن يتسم بالحذر لأنه كان معروف عن رشدي أباظة أن سهراته تنتهي بإحداث حالة من الفوضى بسبب سكرته .