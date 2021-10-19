محمد بن مسعود - الدمام - ”لملس”يوجه بتنفيذ حملات رقابية لتطبيق تسعيرة بيع اللحوم والأسماك وضبط المخالفين(وثيقة)

أصدرت عمليات محافظة عدن، تعميم إلى مدراء مديريات العاصمة عدن، بشأن تنظيم حملات رقابية ميدانية، وذلك لمتابعة تنفيذ بيع الاسماك واللحوم وفق التسعيرة التي أقرت مؤخرا.

وتضمنت التعميم الذي أتى بناء على توجيهات محافظ عدن تنظيم حملة رقابة ميدانية على اسعار بيع الاسماك وضبط واغلاق المخالفين، وذلك يوم غد الثلاثاء.

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كما تضمن التعميم، تنظيم حملة رقابية اخرى لاسعار بيع اللحوم على مختلف الملاحم بمديريات العاصمة عدن، الخميس المقبل، واغلاق المخالفة منها وفرض غرامات لغير المتلزمين باشهار التسعيرات على واجهات المحلات.

هذا وأقرت مؤسسة المسالخ، الإثنين، تسعيرات ثابتة لانواع اللحوم في مختلف ملاحم العاصمة عدن ولمدة ثلاثة اشهر وعلى النحو الأتي :

1- الغنمي البلدي.. 8000 للكيلو

2- الغنمي البربري… 6000 للكيلو

3- البقري البلدي… 5000 للكيلو

4- البقري المستورد… 5000 للكيلو

ومنذ أيام تصدر الهيئة العامة للمصائد السمكية مركز الانزال الدوكيار عدن، قائمة يومية بأسعار الأسماك، وكانت اسعار الاسماك في اسواق ومفارش البيع بالعاصمة عدن ليوم السبت الماضي، 16 اكتوبر 2021م، كالتالي:-

الصنف…. السعر بالكيلو

1- الثمد… 5250

2- السخلة… 9750

3- الجرم… 3450

4- العنفلوص.. 3450

5- ديرك… 10500

6- بكاس… 4500

7- بعرورة… 6000

8- شروة…. 2250

9- باغة صغير… 2000

10- هواس .. 2700