محمد بن مسعود - الدمام - فيديو مروع لمصري يجبر زوجته على مضاجعة كلب والشرطة تتدخل
كشفت امرأة، تفاصيل تعرضها للتعذيب على يد زوجها لمدة 20 يومًا، ومحاولة إجبارها على مضاجعة كلب، بمنطقة كرداسة في مصر. وقالت المرأة، خلال ظهورها في بث مباشر، على موقع القاهرة 24، إن زوجها أطلق عليها كلبًا، وطلب منها مضاجعته كمحاولة منه للتفنن في تعذيبها.
المخدرات
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وتابعت أن زوجها دائم الاعتداء عليها بسبب تعاطيه المخدرات، ويقوم بحبسها داخل غرفة مغلقة ومظلمة بمسكن الزوجية، حتى لا تتمكن من الاستغاثة ولا يسمع صراخها أحد أثناء ضربها. وزادت المجني عليها أنها تعرضت لتعذيب وحشي من زوجها، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، في أماكن متفرقة من جسدها، وقام بشد شعرها واقتلاعه في يده.
الهروب
وواصلت أن زوجها تعدى عليها بالأسلحة البيضاء، وتبول عليها، إلى أن انتهت حفلات التعذيب بعد أن تمكنت من الهروب من منزل والدته بعد 20 يوماً من حبسها. الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في مصر، تباشر واقعة اتهام زوجة لزوجها في بث مباشر تعذيبها ومحاولة إجبارها على مضاجعة كلب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة التي وصت بأنها غير مسبوقة.
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