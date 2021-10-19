محمد بن مسعود - الدمام - قرار سعودي عاجل باخلاء هذه المدينة من الوافدين بالكامل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين؛ قرارًا يقضي بتوطين 11 نشاطًا في منطقة الباحة. جاء ذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

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وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضروات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)، كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1443/6/11 الموافق 2022/1/14، كما أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين. ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين 11 نشاطًا في منطقة الباحة من خلال زيارة الرابط التالي: هنــــا