محمد بن مسعود - الدمام - اليماني يؤكد ان اتفاق ستوكهولم خاص بـ”مدينة الحديدة” فقط

علق وزير الخارجية اليمني الأسبق على اتفاق استكهولم مؤكدا ان الاتفاق يختص بمدينة الحديدة فقط، ولا يشمل بقية بقية المديريات والساحل الغربي لليمن.

وقال خالد اليماني، وهو رئيس الوفد الحكومي في اتفاق استوكهولم، حينها، إن “الاتفاق اسمه “اتفاق مدينة الحديدة”.

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وأوضح اليماني خلال ندوة سياسية أنه “ليس للاتفاق صلة ببقية مديريات الحديدة، ولا صلة له بمنطقة العمليات في حجة، ولا في بقية الساحل الغربي لليمن”.

ووفق ما قاله رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني، فإن اتفاق استوكهولم لا علاقة له بأي جبهة من الجبهات تسيطر عليها القوات التي يقودها صالح صالح.