محمد بن مسعود - الدمام - أسوأ ليلة قضيتها في حياتي… عروس تقضي أول ليلة في حياتها الزوجية في العناية المركزه والمفاجأة في ما فعله العريس !

يبدأ الزوجان حياتهما الجديدة منذ اللحظة التي يغادر فيها الأهل والأصدقاء قاعة الزفاف، وتبدأ رسميا حياتهما سويا، ولكن واقعة حدثت، روتها عروس، أشارت خلالها إلى أن أول ليلة في حياتها الزوجية كانت أسوأ ليلة قضتها في حياتها.

ووفقا لما نقلت “صدى البلد” عن صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن إحدى الشابات روت ذكرياتها مع أول يوم في الزواج و عبرت “كان أسوأ يوم في حياتي” لأنها قضت ليلتها في العناية المركزة.

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روت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، انها فور وصولها إلى عش الزوجية أصيبت بألم شديد في القفص الصدري ولم تتمكن من استنشاق الهواء وسقطت مغشية عليها.

استيقظت الفتاة وجدت نفسها في المستشفى بجانبها زوجها يجلس على كرسي، ليروي لها المأساة التي تعرضت لها، فقد أصيبت بـ”ضيق تنفس” وقضت ليلتها في العناية المركزة، وكادت أن تفقد حياتها؛

بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل سليم. ونوهت السيدة إلى أنها كانت تعاني من ضيق التنفس منذ فترة، ولكنها كانت تظن أنها مصابة به بسبب توترها واستعداها لذلك اليوم.