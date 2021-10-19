محمد بن مسعود - الدمام - الفازلين مع الليمون .. خلطة سحرية تعالج أهم مشاكل النساء تماما.. جربيها وقولي وداعًا للعناء

تعاني الكثير من السيدات، من جفاف في البشرة، وعدم توحد لونها وانتشار البقع الداكنة في بعض المناطق في الجسم مثل: الوجه، الرقبة، اليدين، الركب، الأكواع، وبين الفخذين، وحتى القدمين والكعبين، وذلك بسبب تعرض البشرة في هذه المناطق لعدة عوامل طبيعية وبيئية.

يمكن خلط الفازلين مع الليمون، حيث يساعد على إزالة البقع عن البشرة، ويعمل بمكوناته الفعالة على إعادة النقاء والنضارة للبشرة.

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فوائد الليمون والفازلين للبشرة:

– يحتوي على نسبة مهمة من الفيتامين C الذي يعمل كمضاد أكسدة يحارب الشوارد الحرة الضارة المسببة لظهور علامات الشيخوخة.

– غني بالأحماض الطبيعية التي تساهم في تعديل إفراز الزهم، ما يعني أنه يمنع ظهور البثور والشوائب.

– يساعد الليمون أيضا على تفتيح لون البشرة، كما يجب عدم التعرض بعد استخدامه لأشعة الشمس، وذلك حسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة “إنترناشونال جورنال أو موليكولار ساينسز”.

– يعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال.

– يحتوي على الفيتامينين A وB اللذين يساعدان على شفاء البشرة في حال تعرضها للجروح. ولهذا يمكن تطبيقه عليها بعد عملية نزع الشعر نظرا لاحتوائه على مادة البرافين أيضاً. وهو ما أكدته دراسة نشرت نتائجها دورية “سيمينارز إن بلاستيك سورجيري”.

وأكدت دراسة حديثة، نشرت نتيجتها في مجلة “موليكول” المتخصصة أنه يمكن استخدام الليمون من أجل الحد من ظهور حب الشباب على البشرة الدهنية.