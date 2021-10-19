محمد بن مسعود - الدمام - كريتر الآن.. استنفار وانتشار امني كبير في كريتر (تفاصيل مايحدث في عدن اللحظة)
أفادت مصادر محلية من عدن، فجر اليوم الثلاثاء، عن انتشار امني كبير في كريتر بمحافظة عدن.
وأضافت المصادر، أن كريتر شهدت فجر اليوم انتشار كبير لأطقم قوات الانتقالي، تسبت في واغلاق الرئيسي في منطقة العيدروس.
قد يهمك ايضاً
وأكدت المصادر، أن حدوث كل هذه الفوضى دون معرفة الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر كريتر الآن.. استنفار وانتشار امني كبير في كريتر (تفاصيل مايحدث في عدن اللحظة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.