محمد بن مسعود - الدمام - كريتر الآن.. استنفار وانتشار امني كبير في كريتر (تفاصيل مايحدث في عدن اللحظة)

أفادت مصادر محلية من عدن، فجر اليوم الثلاثاء، عن انتشار امني كبير في كريتر بمحافظة عدن.

وأضافت المصادر، أن كريتر شهدت فجر اليوم انتشار كبير لأطقم قوات الانتقالي، تسبت في واغلاق الرئيسي في منطقة العيدروس.

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وأكدت المصادر، أن حدوث كل هذه الفوضى دون معرفة الأسباب.