تشغيل الخدمات
وتطلب الأمر استخدام جميع الأبواب والاستفادة من القوى البشرية في تشغيل الخدمات وفتح أبواب الخدمات في الساحات، حيث لم تقم الوكالة بنزع أي ملصقات، وذلك بسبب تطوير علامات التباعد على السجاد في التوسعات بعلامات جديدة بمواصفات فنية وبإشراف مباشر من شباب سعودي للمحافظة على السجاد من أثر اللواصق عند استمراره لفترات طويلة، وقد اصطف المصلون من يوم فجر الأحد دون الالتزام بالعلامات.
استقبال المصلين
وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد جهودها واستعداداتها لاستقبال المصلين، ابتداءً من الأحد، وشملت الموافقة السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات بأروقة المسجد كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | حياكة المسجد النبوي تلغي نزع الملصقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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