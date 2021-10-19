عاجل | حياكة المسجد النبوي تلغي نزع الملصقات

لم تستغرق إجراءات استخدام الطاقة الكاملة للمسجد النبوي كثيراً بعد أن عملت الوكالة على ذلك تدريجيا من خلال تخصيص الصلاة بالروضة الشريفة، والصلاة على النبي وصاحبيه عبر الحجز بتطبيق اعتمرنا، والاستمرار عليه بعد تخفيف الإجراءات، وكذلك الدخول لساحات المسجد النبوي عبر تطبيق توكلنا للحاصل على الجرعتين من اللقاح لمن هو فوق 12 عاما، وكذلك عودة السجاد للمسجد والمصاحف وحافظات مياه زمزم وارتداء الكمامة.

تشغيل الخدمات

وتطلب الأمر استخدام جميع الأبواب والاستفادة من القوى البشرية في تشغيل الخدمات وفتح أبواب الخدمات في الساحات، حيث لم تقم الوكالة بنزع أي ملصقات، وذلك بسبب تطوير علامات التباعد على السجاد في التوسعات بعلامات جديدة بمواصفات فنية وبإشراف مباشر من شباب سعودي للمحافظة على السجاد من أثر اللواصق عند استمراره لفترات طويلة، وقد اصطف المصلون من يوم فجر الأحد دون الالتزام بالعلامات.

استقبال المصلين

وكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد جهودها واستعداداتها لاستقبال المصلين، ابتداءً من الأحد، وشملت الموافقة السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات بأروقة المسجد كافة.