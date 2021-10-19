الماء هو الحياة ،، فوجب الحفاظ عليها

محمد بن مسعود - الدمام - عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة لأن الماء نعمة من الله وجب الحفاظ عليها و ترشيدها ،،اليكم فيديو توعوي تثقيفي حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليه،،

مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف الغيضة م. المهرة قد يهمك ايضاً تمويل: السلطة المحلية بالمهرة منظمة شركاء اليمن تنفيذ مؤسسة المياه والصرف الصحي م. المهرة مؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية https://www.facebook.com/112888912197564/posts/2122630007890101/



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