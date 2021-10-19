السعودية تعتزم توظيف النساء في "الأمر بالمعروف"

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية توظيف النساء بالهيئة للاستفادة من جهودهن في أعمال التوجيه والإرشاد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن السند، أن الرئاسة لديها خطة استراتيجية تهدف للاستفادة من العنصر النسائي في أعمالها في التوجيه والإرشاد والتوعية.

وأضاف السند أن القرار جاء بعد جلسة ناقش فيها مجلس الشورى تقرير الرئاسة، تم بعدها تأييد الاستفادة من العنصر النسائي في عمل الهيئة، على أن يتم ذلك في القريب العاجل، وذلك حسب الاختصاصات سواء في مناطق المملكة أو في الرئاسة.

وتطرق السند إلى طبيعة أعمال الهيئة، حيث أكد أنها كانت تعمل في مجال معين واليوم تعمل في كل المجالات، مشيرا إلى أن بعض الناس لا يزال لديهم قصور في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونفى السند اقتصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أحد مكونات الدين، واصفا ذلك بأنه قصور، كما أفاد بأنه في بعض الأحوال تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه.

وحذر السند مما وصفه بأنه أكبر وأوسع باب دخل منه دعاة الفتنة، وهو الانحراف عن المفهوم الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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