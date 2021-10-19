محمد بن مسعود - الدمام - بعد نفقات “المولد النبوي”.. الحوثيون يعلنون تعرفة اسعار جديدة لخدمات المياه والكهرباء والاتصالات

بدأت جماعة الحوثي استخدام خدمات المياه والكهرباء والاتصالات لاستمالة الملايين إلى صفها، عبر اعلان قرارات تلامس معاناة ملايين المواطنين بالعاصمة صنعاء ومحافظات سيطرتها، واقرار تخفيضات في تعرفة هذه الخدمات.

وذكرت وكالة الانباء “سبأ” التابعة للحوثيين أن حكومة الحوثيين في صنعاء أصدرت عددا من القرارات الهامة وغير المسبوقة، بمناسبة ذكرى الاحتفال بـ “المولد النبوي الشريف” 1443هـ/ 2021 في اليمن.

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حسب الوكالة فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الحوثيين “تخفيض سعر بيع الكيلو وات من محطات الكهرباء العامة إلى 200 ريال، ومحطات الكهرباء التجارية إلى 260 ريالا”.

مشيرة إلى أن “وزارة الكهرباء قررت إعفاء المواطنين في العاصمة صنعاء (وبقية محافظات ومناطق سيطرة الحوثيين) من مديونية ما قبل العام 2018م بواقع 20 بالمائة في حال تم تسديد المديونية”.

ونقلت عن ما يسمى “وزير الكهرباء والطاقة” في حكومة الحوثيين، أحمد العليي، قوله: إن “التخفيض يأتي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والتخفيف من معاناة المواطنين”.

زاعما أن “وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على خدمة المواطن رغم الأعباء التي تتحملها جراء الحصار واستمرار التحالف في منع دخول المشتقات النفطية للشعب اليمني”، حسب تعبيره.

ومن جانبها، أعلنت وزارة المياه والبيئة التابعة للحوثيين، عن “تخفيض قيمة فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي بمقدار 20 بالمائة على الوحدات حتى 20 وحدة، بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

كما أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الاتصالات في حكومة الحوثيين عن زيادات مجانية -بالمناسبة- في باقات الاتصالات والانترنت بواقع “15% رصيد مجاني”.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تعمد سنويا إلى اقامة احتفالات باذخة بذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحشد فيها الملايين من المواطنيين في ساحات العاصمة والمدن.