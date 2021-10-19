“أبل” تعلن الجيل الثالث من AirPods وتطلق “ماك بوك برو”

محمد بن مسعود - الدمام - تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر ومقاومة للماء والعَرق

أعلنت شركة أبل الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية AirPods، وهو أحدث جيل من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية لدى الشركة، التي تحظى بشعبية كبيرة، وتتميز بالصوت المكاني. كما أطلقت الشركة ماك بوك برو بقياسَي 14 و16 “إنش”.

وتفصيلاً، يتوافر الجيل الثالث من AirPods للطلب المسبق بسعر 179 دولارًا، ويُطرح للبيع الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر، حسب “العربية نت”.

ويأتي ذلك بتصميم جديد، يمزج بين جوانب AirPods و AirPods Pro السابقة. وتحتفظ AirPods من الجيل الثالث ببلاستيك صلب مع مقاس واحد يناسب أكثر الأذن.

ولكن الشكل يشهد تغيرًا كبيرًا لأول مرة منذ عام 2016؛ إذ تتمتع سماعات الأذن الجديدة بسيقان أقصر بكثير من ذي قبل. كما أن السماعات مقاومة الآن للماء والعَرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

وتم تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستماع المتواصل، وما يصل إلى أربع ساعات من وقت التحدث. وتوفر خمس دقائق من الشحن نحو ساعة من عمر البطارية.

ومع الحافظة تحصل على إجمالي 30 ساعة من وقت الاستماع. وتتميز بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية. وأصبحت AirPods الآن أيضًا جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

وتحتوي أجهزة AirPods الجديدة من الجيل الثالث على برنامج تشغيل مخصص معاد تصميمه ومعادل تكيفي Adaptive EQ ، يعمل تلقائيًّا على ضبط إخراج الصوت وتحسينه من خلال الجمع بين قوة شريحة H1 والنظام الصوتي المصمم من قِبل الشركة.

ويضبط المايكروفون المواجه للداخل للصوت، ومن ثم Adaptive EQالمدعوم من الصوت الحسابي، الترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة.

وتركز الشركة بشكل كبير على الصوت المكاني، وتمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة. وتدعم إمكانيات التتبع الديناميكي للرأس نفسها، مثل AirPods Pro و AirPods Max..

وتم إصدار AirPods الأصلية في عام 2016، وتبعها الجيل الثاني الذي أضاف الشحن اللاسلكي، وتحسينات أخرى متواضعة. ووصلت AirPods Pro في عام 2019 بملاءمة تقليدية داخل الأذن مع أطراف أذن من السيليكون.

وفي العام الماضي وسّعت أبل خط AirPods لتغطية سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن لأول مرة مع إطلاق AirPods Max بسعر 549 دولارًا.

وكان هناك الكثير من الضغط بالنسبة لأحدث أجهزة AirPods للحفاظ على الشعبية الهائلة للأجيال السابقة. وتحظى سماعات الأذن بشعبية بسبب سهولة استخدامها وتكاملها السلس مع نظام الشركة للأجهزة، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك و Apple Watch و Apple TV.

وتواجه أبل منافسة قوية خاصة عند نقاط السعر المنخفضة. وبصرف النظر عن أحدث البدائل من سامسونج وسوني وأمازون و Jabra وغيرها، سعى الوافدون الجدد مثل Nothing إلى تمييز أنفسهم من حيث التصميم والقيمة بأسعار تبدأ من 99 دولارًا تقريبًا.

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في الشركة: غيرت AirPods سماعات الرأس اللاسلكية بتصميمها المبتكر، وصوتها المذهل، وتجربتها السحرية. نحن متحمسون لتقديم الجيل التالي من AirPods، الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال Adaptive EQ والصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس، إلى جانب التفاعل السلس بين أجهزة أبل، مما يجعل السماعات الأكثر مبيعًا في العالم أفضل.

ويعتمد الجيل الثالث من AirPods على جودة الصوت التي تشتهر بها AirPods، بدءًا من برنامج التشغيل المخصص، ومضخم النطاق الديناميكي العالي، اللذين ينتجان معًا صوتًا قويًّا بترددات عالية ونقية.

ويتم تغطية المايكروفون بشبكة صوتية للمساعدة في تقليل صوت الرياح، بحيث يظهر صوت السماعة بوضوح في المكالمات.

وتتميز AirPods أيضًا بـ AAC-ELD، وهو برنامج ترميز فائق للكلام، يوفر جودة صوت عالية الدقة بالكامل، مما يوفر اتصالاً واضحًا وطبيعيًّا لمكالمات فيس تايم.

وباستخدام خوارزميات الصوت المكاني المتقدمة، ومن خلال تطبيق مرشحات الصوت الاتجاهية لضبط الترددات التي تتلقاها كل أذن، يمكن لأجهزة AirPods الجديدة وضع الصوت في جميع أنحاء المستخدم.

وتسمح مشاركة الصوت للمستمعين بمشاركة بث الصوت بين مجموعتين من AirPods أو AirPods Pro أو AirPods Max، أثناء استخدام آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش أو Apple TV.

ويُميِّز مستشعر جديد لاكتشاف الجلد بدقة ما إذا كانت AirPods في الأذن، ويوقف التشغيل مؤقتًا عند إزالتها.

وللمساعدة في وضوح الصوت تحجب المايكروفونات ذات التكوين الشعاعي الضوضاء المحيطة، وتركز على صوت المستخدم. بينما يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتجربة دون استخدام اليدين بمجرد قول Hey Siri للطلبات.

وأعلنت شركة أبل جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 “إنش”، واعدة بتحديث كل من التصميم والأداء. وتتوافر النماذج الجديدة باللونَيْن الفضي والرمادي الفلكي الأسبوع المقبل، وذلك بسعر يبدأ من 2499 دولارًا.

ويعتبر جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 16 “إنش” قابلاً للتهيئة مع M1 Pro و M1 Max، ومعالجات الشركة الجديدة ذات الأنوية العشرة مع 8 نوى عالية الأداء و 2 من النوى عالية الكفاءة.

ويحتوي M1 Max على ضعف نوى وحدة معالجة الرسومات الخاصة بـ M1 Pro (32 لصالح M1 Max إلى 16 لصالح M1 Pro) ومضاعفة عرض النطاق الترددي للذاكرة، إضافة إلى 64 جيجابايت من الذاكرة الموحدة (يحتوي M1 Pro على 32 جيجابايت).

وتلقى الهيكل أيضًا إعادة تصميم حديثة. ويبلغ وزن الجهاز 2.1 كيلوجرام مع سماكة 16.8 ميلليمتر، وشاشته 16.2 “إنش”.

وتم استبدال Touch Bar بمفاتيح فعلية، ويوجد منفذ HDMI على الجانب الأيمن، إضافة إلى منفذ Thunderbolt 4 ، وفتحة SD، مع مقبس سماعة الرأس ومنفذين Thunderbolt 4 على اليسار.

وأعادت الشركة تصميم جهاز ماك بوك برو، الذي يتضمن الآن شاشة بحجم 14 “إنش”، وشرائح M1 Pro و Max الجديدة من الشركة، ونتوءًا، ومجموعة واسعة من المنافذ، إضافة إلى منافذ Thunderbolt القياسية.

ويبدأ السعر من 1999 دولارًا، ويمكن طلبه الاثنين. ويعيد هذا الحاسب منفذ HDMI وقارئ بطاقة SD، ويضيف موصل MagSafe 3 للشحن (بالرغم من أنه يمكنك أيضًا شحنه باستخدام منافذ Thunderbolt).

ويحتوي الجهاز على شاشة ProMotion MiniLED بقياس 14.2 إنش، وبمعدل تحديث 120 “هرتز”، التي تحمل علامة الشركة التجارية Liquid Retina Pro XDR.

ويتميز الجهاز بحافات أكثر نحافة من الجيل السابق، كما يشتمل أيضًا على نتوء يتضمن كاميرا الويب بدقة 1080 بكسل، ولكن دون ميزة FaceID.

ومن حيث الدقة يعمل النموذج بقياس 14 “إنش” بدقة 3024×1964 بكسل، ويمكن تشغيله عند 1000 شمعة سطوع مستدام و 1600 شمعة سطوع ذروة.

ويمكنك تهيئة جهاز ماك بوك برو الجديد بقياس 14 “إنش” بشرائح M1 Pro أو M1 Max الجديدة. ويحتوي كلاهما على 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية.

ويمكن أن يحتوي جهاز M1 Pro على 14 أو 16 نواة لوحدة معالجة الرسومات، بينما يحتوي جهاز M1 Max على 24 و 32 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

ويأتي جهاز MacBook Pro الجديد مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت. ويمكنك الترقية إلى 32 جيجابايت باستخدام M1 Pro، أو 64 جيجابايت مع M1 Max.

وإضافة إلى جميع المنافذ الجديدة، يضيف MacBook Pro منفذ Thunderbolt ثالثًا مقارنة بنظيره بقياس 13 “إنش”.

وأصبحت منافذ Thunderbolt الآن Thunderbolt 4، وهي ترقية من منافذ Thunderbolt 3 في النماذج السابقة.

وكشفت شركة أبل خلال حدث Unleashed أن الإصدار التالي من نظامها التشغيلي لأجهزة الحواسيب المسمى macOS Monterey يبدأ طرحه كتحديث يوم الاثنين 25 أكتوبر.

ويتضمن النظام التشغيلي الجديد العديد من التحسينات بالنسبة لفيس تايم، بما في ذلك دعم الصوت المكاني.

ويوفر ميزات أخرى مثيرة، مثل القدرة على استخدام SharePlay للاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائك، بينما تمثل Universal Control أحد أكبر التغييرات، وتتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين جهاز ماك وآيباد.

وتتيح الميزة نقل الملفات بسلاسة بين الأجهزة المتعددة، والكتابة عبر جهاز آيباد من لوحة مفاتيح ماك بوك.