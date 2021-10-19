محمد بن مسعود - الدمام - كشفت خطورة مايدور وراء الكواليس .. رسالة طلب نجدة عاجلة من مسؤول يمني إلى الملك سلمان ” النص “

وجه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في العاصمة عدن د . محمد حسين حلبوب رسالة إلى الملك سلمان طالبا منه قرضا حسنا على شكل وديعة .

وكشفت الرسالة زيف جدوى القرارات الأخيرة من حكومة الشرعية ، والتي قالوا بأنها ستؤدي إلى تحسن الريال ، ومن ضمنها وقف الحوالات الداخلية وايقاف عدد من محلات الصرافة وإلغاء استيراد السلع الكمالية .

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كما أكدت الرسالة ، التي يعيد اليمن السعيد نشرها، خطورة مايدور وراء الكواليس ، مايؤكد بأن قرارات حكومة الشرعية ماهي إلا محاولة لكسب الوقت فقط بحثا عن طريقة للنجاة بأنفسهم من كونهم بين مطرقة التحالف الذي يسعى للتخلي عنهم وإبقائهم إجبارا في عدن ، وبين سندان ثورة جياع لاتبقي ولاتذر ستطال المجلس الإنتقالي شريك اتفاق الرياض ، ناهيك عن تقدمات الحوثيين في مأرب.

إليكم الرسالة كما وردت :

إلى خادم الحرمين الشريفين، جلال الملك سلمان بن عبدالعزيز ٱل سعود, الوضع في اليمن ينحدر نحو المجاعة ، ورئاسة الجمهورية مقيدة، وحكومة معين بلا موارد ، وادارة البنك المركزي فاشلة .

لا امل بعد الله، الا في تدخلكم ماليا، بقرض حسن على شكل وديعة بما لا يقل عن ( 2 مليار دولار ).

النجدة، النجدة …… اليمن ينحدر نحو المجاعة.

د. محمد حسين حلبوب

رئيس مجلس ادارة

البنك الاهلي اليمني