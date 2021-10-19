أخبار السعودية.. توطين 11 نشاطًا تجاريًا بالباحة.. وتوضيح من توكلنا بشأن التبرع بالأعضاء

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الإثنين، حيث أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتوطين أنشطة تجارية في منطقة الباحة، فيما دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لمراعاة 7 اشتراطات هامة عند السفر لمملكة البحرين، وإلى التفاصيل:

التحالف ينفذ 38 عملية ضد الحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

إغلاق مركز تلقي لقاح كورونا بالدمام

تلقت وزارة الصحة، الإثنين، بلاغًا بشأن إغلاق مركز صحي للقاح كورونا بالدمام منذ الظهيرة، مما أدى إلى تكدس المستفيدين، وطلبت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، من صاحب البلاغ أن يزودها بالتفاصيل عبر الرسائل الخاصة.

توطين 11 نشاطًا تجاريًا في الباحة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتوطين (11) نشاطًا في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة، وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

توضيح من توكلنا بشأن التبرع بالأعضاء

أكد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيرًا عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه، موضحًا أن بطاقة التبرع لا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

7 إيضاحات هامة من «جسر الملك فهد»

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه يشترط لسفر السعوديين للفئة العمرية «6 - 12 عاما» عن طريق منفذ جسر الملك فهد، إصدار تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، أما في الجانب البحريني فتتمثل المتطلبات بإجراء مسحة طبية بي سي آر.

القبض على مقيم خالف النظام بمقطع فيديو

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

خبير أرصاد يتوقع المناطق المتأثرة بالأمطار

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، المناطق المتأثرة بالأمطار خلال نهاية أكتوبر الجاري.

الزعاق يحدِّد 60 يومًا لظهور الصقيع

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الأرض خلال هذه الأيام تبدأ تُخزَّن البرودة، وبعد ستين يوماً تقريباً تنفثها على شكل صقيع (في النجم الثاني من المربعانية).

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