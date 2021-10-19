دعم شهري 2400 ريال.. «النقل» تحدِّد شروط العمل بتطبيقات نقل الركاب

الرياض - محمد عبدالله - دعت الهيئة العامة للنقل، الباحثين عن عمل والعاطلين والراغبين في زيادة دخلهم الشهري للانضمام للعمل الحر في النقل الموجه من خلال تطبيقات تقل الركاب.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، بينّت من خلالها آلية الاستفادة من برنامج الدعم الشهري والذي يصل إلى 2400 ريال، عند إكمال 42 رحلة شهريًا.

شروط التسجيل بتطبيقات النقل

وفي هذا الإطار، أوضحت منصة العمل الحر التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أن شروط التسجيل للاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه، تتمثل في التالي:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية

- أن تكون سنه من 20 إلى 60 سنة

- ألا يكون المتقدم على رأس العمل

- ألا يكون طالبا أو متقاعدا

- ألا يكون صاحب سجل تجاري

- أن يكون غير مستفيد حالي من برامج دعم الصندوق

- التسجيل في تطبيقات توجيه المركبات

- إصدار وثيقة العمل الحر

آلية التسجيل في نشاط النقل اموجه

وبينّت أوضح منصة العمل الحر التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، كذلك رحلة الباحثين عن عمل في الاستفادة من برنامج العمل الحر في النقل الموجه.

وأشار صندوق هدف، إلى أن رحلة المسجلين في برنامج العمل الحر بالنقل الموجه تمر بعدة مراحل هي كالتالي:

- التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل المعتمدة

- الاعتماد في منصة وصل

- إصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر

- التقديم على طلب الدعم

- التحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء

- إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف»، أن خطوات التسجيل تتمثل في التالي:

- يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة.

- إكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

- التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم.

- البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.

اقرأ أيضًا :

إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل

«هدف» يكشف خطوات تسجيل الباحثين عن عمل عبر «طاقات»