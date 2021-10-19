ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض أمس، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

محمد يوسف

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