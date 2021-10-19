شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض أمس، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.