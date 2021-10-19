شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يفتتح مشاريع تنموية في محافظة عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس، حزمة مشاريع تنموية في محافظة عدن، شملت افتتاح صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، تمكينا لشباب المحافظة من ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وتسليم عدد من مشاريع الطرق بعد إعادة تأهيلها، واستئناف أعمال شارع التسعين وتدشين الأعمال في طريق ساحل أبين، وكذلك مشروع حفر 5 آبار في بئر ناصر.

وأقيم حفل الافتتاح في صالة الشهيد علي أسعد مثنى الرياضية، بحضور نائب محافظ عدن بدر معاون، ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ووكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن بيبك، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن م. أحمد عواجي مدخلي، وعدد من المسؤولين في المحافظة. وتضمن الحفل عددا من الأنشطة، شملت إلقاء الكلمات الخطابية والأناشيد، وإقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة من التايكوندو والملاكمة والجودو وتنس الطاولة في أجواء رياضية رائعة.

وأوضح م. مدخلي، أن هذه المشاريع جاءت تلبية لاحتياجات مختلف القطاعات الحيوية اليمنية، بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة، منها مشاريع إعادة تأهيل الطرقات في محافظة عدن التي أسهمت في تعزيز الأمن والسلامة المرورية ورفع كفاءة استخدامها، وتسهل هذه المشاريع عبور المشاة، والإسهام في سلاسة الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية، وتعزيز سلامة وأمن الطرق.