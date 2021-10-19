شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مسؤولا مشاركا في «أوقاف الجامعات السعودية 13» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية، لقاءه الثالث عشر، بحضور أكثر من 23 رئيسا وأمينا من مسؤولي أوقاف الجامعات، خلال الفترة من 17 - 18 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، وتضمن جدول أعمال اللقاء في يومه الأول ثلاث جلسات، اطلع خلالها الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح ورؤساء أوقاف الجامعات السعودية على تقرير مفصل عما تم إنجازه منذ اللقاء التنسيقي السابق.

وافتتح جلسات اليوم الثاني من اللقاء محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، وأشاد بالكم الكبير والمتسارع من المنجزات المتحققة على أرض الواقع، التي تسهم في تنمية القطاع الوقفي. وقدم نائب المحافظ لقطاع التنظيم والرقابة د. فهد الماجد ومدير عام الأنظمة واللوائح عبدالملك الشتوي، ورشة عمل «مشروع نظام الأوقاف».