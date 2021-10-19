شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من المراكز الصحية «المتعثرة» بالشرقية قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إتاحة الجرعة المعززة تباعا لفئات الأولوية حسب الاحتياج

استثمار كبير في البنية التحتية الرقمية لتسهيل الحصول على شهادة التطعيم

نسبة التغطية العالية أسهمت في السيطرة بشكل كبير على «الجائحة»

الرعاية الأولية أساس أي نظام صحي ودورها يبدأ بالوقاية وتقديم العلاج

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، استشاري طب الأسرة د. خالد العبدالكريم، عن استمرار مراكز اللقاحات في أداء دورها وتقديم الخدمات فيها بحسب آليات الاحتياجات الموجودة، إضافة إلى استمرار وزارة الصحة في تقديم أدوارها التي لم تنقطع عنها، حتى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، موصيا الجميع بالاهتمام بالوقاية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية الشخصية.

وأكد لـ ”الخليج 365” اهتمام وزارة الصحة ومتابعتها المستمرة لاكتمال مشاريعها، موضحا أنه سيتم قريبا الانتهاء من المراكز الصحية المتعثرة بالشرقية، مشيرا إلى أنها محل اهتمام الوزارة التي تقوم بتقييم جميع أسباب التعثر في المشاريع وحلها.

وضع الرعاية الأولية في مكانها الصحيح لتوفير خدمة تليق بالمستفيدين

ما الدور الذي قامت به مراكز اللقاحات بالمملكة خلال الفترة الماضية ؟

مراكز اللقاحات في المملكة كانت وما زالت مضرب مثل في تقديم اللقاح لشبكة تجاوزت أكثر من 500 مركز لتقديم اللقاحات، إضافة إلى الوصول في إعطاء اللقاحات لجميع القرى والمحافظات، وذلك جعل المملكة من أكثر الدول التي حققت نسبة تغطية عالية، ووجد أثر ذلك في الوضع العام والصحي للجائحة مما أسهم في السيطرة عليها بشكل كبير، وكانت المملكة من أوائل الدول التي بدأت في إعطاء اللقاح ويعكس ذلك الحرص الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، على أن تجعل صحة الإنسان أولا، وقمنا خلال هذه الجائحة بمثال قوي في المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمة بشكل مجاني ومتساو على جميع من هم على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة.

تغطية الجميع

بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات.. هل ستغلق أعداد من مراكز اللقاحات؟

ستستمر مراكز اللقاحات في أداء دورها وتقديم الخدمات فيها بحسب آليات الاحتياجات الموجودة حتى الوصول إلى تغطية الجميع بجرعتين وتقديم الجرعة المعززة للفئات المستهدفة، وبالتالي نحرص في مراكز اللقاحات على أن تكون هناك سهولة في الوصول لأخذ التطعيم لجميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وجود الاستثمار الكبير في البنية التحتية الرقمية التي تجعل الوصول والحجز والحصول على شهادة التطعيم بين متناول يدي الجميع في أجهزتهم الذكية.

الجرعة المعززة

متى سيبدأ إعطاء الجرعة المعززة في المملكة؟ وهل ستكون مستقبلا لكافة الفئات؟

بدأ القرار في الجرعة المعززة على إعطائها للفئات الذين لديهم زراعة أعضاء ولمن لديهم الغسيل الكلوي، إضافة إلى بدء تقديم الفرصة لكبار السن لتلقي الجرعة المعززة وستفتح قريبا تباعا لفئات الأولوية بشكل منسق ومرتب حسب الاحتياج، وأما إعطاء الجرعة المعززة لكافة فئات المجتمع ففي مثل هذه القرارات دائما تبنى على التوصيات العلمية والدراسات ونتابع دائما وباهتمام جميع التوصيات العلمية ونحاول دائما تطبيق ما هو أفضل وأصلح للمجتمع.

الاهتمام بالوقاية

بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية.. ما دور وزارة الصحة في هذا الجانب؟

ما زال للوزارة دور، فتخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني التخلي عن الاهتمام والانتباه، فنعلم أن لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة لم يعد إلزاميا، ولكنه ما زال إلزاميا داخل الأماكن المغلقة، وأنصح الجميع بالاهتمام بالوقاية، والإجراءات الاحترازية الشخصية، إضافة إلى أن الوزارة ستقوم بأدوارها المعتادة التي لم تنقطع عنها في تقديم الرعاية العادية، وأيضا المضي قدما في رحلة التحول.

تخصص أساسي

ما الرعاية الأولية.. وما هدفها؟

الرعاية الأولية أساس أي نظام صحي ودورها يبدأ بالوقاية وتقديم العلاج، وتعد النقطة الأولى في تقديم الخدمات للمجتمع، وكلما كانت تؤدي دورها بشكل صحيح ستؤدي إلى تقليل نسب المرضى ورفع مستوى الصحة لدى المجتمع، ونحافظ على أن يكون لدينا مجتمع بصحة جيدة، وبالتالي فإن جميع الأنشطة التي تقام حاليا تركز في دور الرعاية الأولية ودور طب الأسرة تخصص أساسي في منظومة الرعاية الأولية.

الطريق الأول

ما أهمية الرعاية الأولية.. وكم عدد المراكز التي تقدم تلك الخدمة؟

عندما نتحدث عن الرعاية لأولية فنحن نتحدث عن الملايين من الناس، وتعتبر الرعاية الأولية هي الطريق والباب الأول للاستفادة من الخدمة الطبية في المملكة، وتضم أكثر من 2300 مركز صحي موزعة على جميع مناطق المملكة، توفر هذه المراكز سهولة الوصول لجميع المواطنين الذين يتلقون العلاج مجانا فيها.

إنهاء التعثر

هناك مشاريع مراكز صحية متعثرة في الشرقية.. ماذا عن إجراءات وزارة الصحة في هذا الملف؟

تهتم وزارة الصحة وتتابع دائما أن تكون مشاريعها مكتملة وتنتهي وبعد ذلك تقدم الخدمة للجميع، وبالتالي فإن هناك حلولا لكل مشاكل قد تحدث وتقييما لكل الأسباب، وقريبا بإذن الله تكون جميع هذه الأمور قد انتهت وتم حلها.

رحلة التحول

ما الدور المقدم في الرعاية الأولية في المنطقة الشرقية؟

تجمع الشرقية الصحي دائما يسعى لتقديم الخدمة الطبية وإظهار رحلة التحول بشكل صحيح، وأثني على زملائي في المهنة والتخصص في أكاديمية طب الأسرة بتجمع الشرقية الصحي على اهتمامهم في تنظيم مؤتمر «الرعاية المستمرة» والذي اختتم أمس الأول، وتكثيف الحديث عن موضوع الرعاية الأولية والبحث عن تحولها، بهدف ضمان استمرارية الرعاية وتنسيق الرعاية، مما يعني وضع الرعاية الأولية في مكانها الصحيح لتوفير خدمة تليق بجميع المستفيدين.