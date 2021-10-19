شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية: أسعار المواقف الذكية «رمزية» وليست ربحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية تخصيص مجموعة من الساحات والمواقف من قبل الشركة المشغلة، وهي طويلة المدى تخدم أصحاب المحلات والموظفين عن طريق اشتراكات رمزية وليست ربحية، تسهيلًا للمواطنين في أداء أعمالهم اليومية. موضحة أنه بإمكانهم الاشتراك والاستفادة منها عن طريق تقديم بعض المتطلبات للشركة ثم الحصول على الاشتراك.

دراسة تحليليةوأشار وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام الإدارة العامة للإعلام المتحدث الرسمي محمد الصفيان، إلى أن الشركة عملت على دراسة تحليلية دقيقة لقياس الوقت المطلوب لقص التذكرة من خلال الأجهزة الذكية تحت إشراف شركة استشارية، وذلك بعد قياس المسافات وآلية توزيع الأجهزة داخل الطرق، حيث إن الوقت المستغرق لقص التذكرة والعودة إلى السيارة هو 3 دقائق.

دفع إلكترونيولفت تعليقا على ما تناولته ”الخليج 365” في سلسلة تحقيقات متتالية عبر 6 حلقات طرحت خلالها آراء المستفيدين وأصحاب المحلات التجارية وسكان الأحياء حول المواقف الذكية في حاضرة الدمام، إلى إطلاق تطبيق ذكي خاص بالمواقف، يتضمن عدة خيارات منها ما يخص خدمات الدفع وحجز المواقف وغيرها من التسهيلات، التي تيسر للعملاء أعمالهم اليومية، وحاليا يتم العمل على تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني لجميع الأجهزة في حال رغبة العميل بحجز تذكرته عن طريق الأجهزة، مضيفا أنهم على وشك الانتهاء من مرحلة تفعيل جميع الأجهزة قريبا.

ربط التطبيقاتوأضاف أنه في حال حجز التذكرة عن طريق التطبيق الذكي يتم تنبيه العميل بضرورة إصدار التذكرة من الجهاز وإبرازها على طبلون السيارة، وفي حال الحجز عن طريق الجهاز سيتم إصدار التذكرة مباشرة منه، حيث يتطلب ذلك أيضًا إبرازها على طبلون السيارة، والعمل جارٍ لربط التطبيقات وتطوير المنظومة الرقمية للاستغناء عن التذكرة الورقية.

صيانة الأجهزة

وبيَّن أن الأجهزة الذكية تعمل وتتم صيانتها على مدار الساعة، وفي حال وجود أي عطل فني يتم إرسال فريق الصيانة للموقع بشكل مباشر ومعالجة الخلل بوقت قصير ولا يتجاوز الساعة الواحدة، وفي حال وجود أي مخالفات على المركبات أثناء هذه الساعة يتم إسقاطها من قبل لجنة إسقاط المخالفات بالمقارنة بين وقت المخالفة ووقت عطل الجهاز، والتوثيق من خلال كاميرات المراقبة، ولا يتم احتساب أي مخالفة في حال تم إصدارها أثناء عطل الأجهزة.

خدمة العملاءولفت إلى اعتماد نظام وآلية المرور بالتعامل مع اعتراضات المخالفات، بتخصيص لجنة مكونة من 5 أشخاص لدراسة المخالفة وإلغائها في حال تم تقديم شكوى من المستفيد، كما تستقبل اللجنة الشكاوى بعد تصنيفها من مركز استقبال الشكاوى وهو الرقم المخصص للشكاوى والاعتراضات عن طريق «الواتساب»، الذي يستهدف أرشفة وتسهيل التقديم على أي اعتراضات من قبل العملاء وسهولة الوصول لخدمة العملاء، كما تم تخصيص رقم مجاني للرد على الاستفسارات، علمًا بأن هذه هي الآلية المتبعة في جميع الشركات الكبرى مثل شركات الطيران والاتصالات.

رمز استجابةوعن آلية عمل الأجهزة، أكد أن جميعها تحتوي على علامات توضيحية وتعليمات لخصائص عمل الجهاز وهي مزودة للأجهزة على شكل ملصقات خارجية تعمل على توجيه العميل وتسهيل خطوات إصدار التذكرة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال عدم وضوح هذه التعليمات نتيجة أي ظروف خارجية فقد تمت إضافة رمز استجابة سريع على جميع الأجهزة بهدف خدمة العميل وهو يوضح آلية استخدام الجهاز من خلال التعليمات بالصوت والصورة والرسوم التوضيحية بثلاث لغات عربية وإنجليزية وأرودو.

حملات توعويةوأشار إلى أن المواقف مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة دعما لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، لافتا إلى إطلاق الشركة حملات توعوية وتعريفية في وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع أكثر من عشرين ألف مطوية ومدة زمنية تجريبية ومخالفات وهمية قبل التفعيل، بهدف التأكد من انتشار المعرفة بالنظام القادم واستيعاب الجميع وتلافي أي ملاحظات والعمل مستمر بشكل يومي للتحسين والتطوير.