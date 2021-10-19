شكرا لقرائتكم خبر عن 700 ألف مسافر بمطار القيصومة بعد 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس عام هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج عن رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة من 150 ألفا إلى 700 ألف مسافر سنويا، عقب انتهاء أعمال التوسعة التي يمر بها المطار في أبريل من العام المقبل.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، إن هناك تفاهما مع شركات الطيران لتسهيل الرحلات إلى الرياض وجدة وحائل والدمام، وكذلك رحلات خارج المملكة مع بعض الخطوط الأخرى.

تسهيل الرحلاتوأكد «الدعيلج» أن الهيئة تعمل بشكل حثيث مع شركة مطارات الدمام على رفع السعة الاستيعابية للمطار، مشيرا إلى أن المطار يستوعب حوالي 12 مليون مسافر، وتسعى الهيئة ليكون 16 مليون مسافر خلال السنوات القادمة، وخلال المؤتمر الأخير تم الاتفاق مع عدد من الشركات الدولية العالمية لتسهيل رحلات مباشرة بين الدمام وميونيخ، وفرانكفورت، وباريس، وغيرها من المحطات في أوروبا، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الشركات جنوب شرق آسيا، الهندية والفلبينية لإعادة تشغيل رحلاتهم بعد انحسار الجائحة.

مشروعات التطوير

وأشار إلى وجود دراسات مع الجهات العسكرية في وزارة الدفاع لتقييم وضع مطار الجبيل من الناحية الفنية والتشغيلية، وسيرى النور قريبا.

وأوضح أن مشروعي تطوير مطار الخفجي «رأس مشعاب» ومطار الجبيل، قيد الدراسة الآن، بين الهيئة ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الهيئة لديها 29 مطارا، إضافة إلى مطارات قادمة كـ «نيوم» ومطار البحر الأحمر، حرصا على عدم تكبد المسافر مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مطار.

قيود صارمة

من جانب آخر، لفت «الدعيلج» إلى أن الحكومة الفلبينية وضعت قيودا صارمة على الوصول إلى مطار مانيلا، بمنع الخطوط الأجنبية من الهبوط في هذا المطار، وحددت سعة معينة على الطائرات، بعدم تخطي الرحلة 186 راكبا أي أقل من 50 % من سعة بعض الطائرات.

العمالة الوافدة

وقال إن الخطوط السعودية استمرت في تشغيل هذا الخط لمساعدة العمالة المتعطلة عن القدوم إلى المملكة في هذا البلد، وتم عقد عدة اجتماعات مع سلطة الطيران المدني بدعم من وزارة الخارجية، والاتفاق قبل أسبوع على عودة الرحلات إلى السعة الكاملة ولزيادة رحلة إضافية، ومع أن الهيئة سمحت للخطوط الفلبينية بـ 7 رحلات إلا أنها لم تسمح للمملكة إلا بـ 3 رحلات، كما أنه تم الإضرار بالطائرات السعودية من خلال النزول في مطار كلارك، وليس بمطار مانيلا، مشيرا إلى أن الهند التي وضعت أيضا بنودا كثيرة، في السابق، واليوم مع بدء انحصار الجائحة فإن هذه الأمور في سبيلها للانتهاء، وزيادة عدد الرحلات وحلحلة العوائق مع سلطة الطيران المدني في كلتا الدولتين.