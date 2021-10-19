شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» في 6 مواقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للنساء، أمس، في إدارة مراكز الرعاية الصحية بقطاع القطيف، وللرجال في مستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومقر المحكمة الجزائية بالقطيف لمدة يوم واحد لكل موقع، بينما تقدم الخدمة، اليوم الثلاثاء، للرجال والنساء في جامعة الملك فيصل بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز عريعرة، وغدًا في مقر بلدية غرب الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوحدات المتنقلة للرجال والنساء، في 27 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتُعَد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.