شكرا لقرائتكم خبر عن «د. سليمان الحبيب» ينظم المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والولادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجري أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والولادة «GLOBAL PERSPECTIVE ON WOMEN’S HEALTH»، الخميس القادم، وفي الفترة من 21-23 أكتوبر 2021م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 24 متحدثا من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله «24» محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع «16» ساعة.

ذكر ذلك البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبيبة، والذي أضاف قائلا: إن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفا الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال، علاوة على أخصائيي التغذية.

وأشار د. العمري إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة وإلقاء نظرة عامة على الإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد، علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل، بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزيف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم وغيرها.

من جهتها، قالت الدكتورة شاذية مقصود رئيس اللجنة المنظمة، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء على المهارات الأساسية لعلاج أمراض النساء والولادة، ومواكبة آخر التطورات فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

ودعت د. شاذية جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة وحضور المحاضرات وورش العمل للتسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/medicalprofessionals/CME/pages/obgyne_3rd.aspx؟itemID=17.