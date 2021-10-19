شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 جولة رقابية تكشف 72 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 3 منشآت مخالفة، وضبطت 72 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1.222 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 8 بلاغات عبر مركز البلاغات «940»، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها التجاوز، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.