شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة زيارة المرضى المنومين وفق الضوابط الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر تجمع الشرقية الصحي السماح بزيارة المرضى المنومين بالمرافق الصحية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال التجمع في تعميم عاجل أصدره: إن قرار السماح بزيارة المرضى المنومين بالمرافق الصحية اتُّخذ خلال الاجتماع الدوري لقيادات التجمع ورؤساء تشغيل الشبكات والمرافق الصحية.

وحدد الأقسام المتاح زيارة المرضى فيها وعدد الزوار المسموح به، وهي: «العناية الحرجة - شخص واحد قريب من الدرجة الأولى» و«التنويم - شخصان فقط» و«الولادة - الزوج فقط» و«الأطفال - الوالدان فقط» و«القلب - شخص واحد وبعد موافقة الطبيب المعالج حسب الحالة» و«الأورام والزراعة - شخص واحد وبعد موافقة الطبيب المعالج حسب الحالة».

وأشار إلى زيارة المرضى المنومين بالمرافق الصحية ستكون مقصورة على المحصنين فقط حسب تطبيق «توكلنا» «لا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة»، مشددا على ضرورة تقيد الزائرين بالإجراءات الوقائية والاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وطالب المنشأة بالتأكد من إجراء الفرز البصري لجميع الزوار، مؤكدا عدم السماح للزوار بإدخال الأزهار والأطعمة للمنشأة الصحية، مضيفا أن فترة الزيارة لا تتجاوز 4 ساعات لأقسام التنويم، وساعة واحدة لأقسام العناية.