شكرا لقرائتكم خبر عن 45 % إنجازا بمشروع تصريف مياه الأمطار في «سلمانية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت نسب الإنجاز في مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بحي السلمانية الجنوبية في الهفوف 45%، حسبما أوضحت «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة - إدارة صيانة السيول والأمطار» بوكالة المشاريع، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، مؤكدة أن نسبة تغطية الأحساء بشبكة التصريف تُقدر بـ 40%.

شريان حيوي

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع م. هشام العوفي أن المشروع يخدم أحياء «الربوة - السلمانية الجنوبية - جزء من حي السلمانية الشمالية»، على شبكة انحدار طولها 79409 أمتار طولية، ويرتبط المشروع بـ6 مضخات، مؤكدًا أن الأمانة أنجزت تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد، وهو عبارة عن قناة صندوقية، تمثل شريانا حيويا لنقل مياه الأمطار بمدينة الهفوف، إلى المصب النهائي، ويُسهم في خدمة طرق الملك فهد، والأمير سعود بن جلوي، والأمير طلال بن عبدالعزيز، بمساحة 20 كيلو مترا مربعا.

تكامل الجهودفي حين أتمت الأمانة استعداداتها لموسم أمطار العام الحالي 1443هـ، بالتزامن مع تنسيق جهود التكامل المشترك بين قطاعات اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع طوارئ السيول والأمطار، ويُضاف إلى ذلك تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية، وغرف التفتيش، ومصائد الأمطار من الترسبات، وإبقائها بحالة جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، وتنفيذ أعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 23 محطة لتصريف السيول والأمطار، بعدد 64 مضخة لتصريف كمية أمطار تُقدر بنحو 136 ألف متر مكعب.

تنظيف الأحواضوأنجزت الأمانة تنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة قد يعيق عمل المضخات، واستبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزة لمرور مياه الأمطار من خلالها، وتجهيز المعدات والآليات الخاصة للموسم، ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار، وحصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات؛ لتأمين كافة التجهيزات التي تسهم في تسهيل مهام فرق العمل في مواجهة السيول والأمطار، وتكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة.

جسور وأنفاقوأنهت أمانة الأحساء تأهيل الجسور والأنفاق، ومراقبتها بشكل دوري، وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق، قد تؤثر على سلامة العابرين أثناء هطول الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار وضع خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.