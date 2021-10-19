شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على إنجازات فرع البنك المركزي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يقدمه فرع البنك المركزي السعودي بالدمام، وذلك خلال استقباله مدير فرع البنك علي آل سلطان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، والذي قدم لسموه تقريرا عن إنجازات الفرع.

وقدم آل سلطان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال الفرع مما كان له الأثر في تميز الفرع وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وحضر اللقاء مدير العلاقات العامة بالفرع ماجد السحيم.