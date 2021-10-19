شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بتوظيف التقنية في تسريع إنجاز القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتطور الكبير الذي تشهده المحاكم وتوظيف التقنية الحديثة لتسريع إنجاز القضايا بداية من المحاكم المختصة وصولا إلى محكمة الاستئناف.

وهنأ سموه، فضيلة الشيخ دخيل الحمد بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق والنجاح، وذلك خلال استقباله، أمس.

من ناحيته، رفع الشيخ الحمد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم تطوير أعمال محاكم المنطقة.